Севастопольские яхтсмены стали призерами международной юношеской регаты

24 июня 2019     10
Севастопольские яхтсмены стали призерами международной юношеской регаты

В Москве завершилась юношеская регата по парусному спорту. В ней участвовали больше ста человек в классах «Оптимист», «Лазер 4.7», «Зум-8» и «Ракета 270». Севастополь представляли 7 воспитанников спортивной школы ЦСКА. За 5 дней организаторы смогли провести по 11 гонок в каждом классе яхт.

В зачете младших юношей в классе «Оптимист» лучшим в очередной раз стал Артём Черпита, а в классе «Зум-8» бронзовую медаль завоевала Марина Петрова, уступив лишь москвичам Ксении Огай и Филиппу Вылегжанину.

Остальные представители нашей спортивной школы до призовых мест доплыть не сумели. Михаил Дородных стал 6-м в классе «Лазер 4.7», в классе «Зум-8» Мария Адаменко заняла 8 место, а Полина Лощинина – 14-ое. В классе «Оптимист» Арсений Шило стал 12-м, Яков Новиков 15-м, сообщает пресс-служба ЦСКА Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ЦСКА Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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