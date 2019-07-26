Севастопольский автобус №12 меняет маршрут

С завтрашнего дня, с 27 июля севастопольский автобус №12 частично изменит маршрут. Следуя с 5 км в центр, он будет заходить на улицу Генерала Коломийца. При этом из маршрута следования исключается остановка «Пешеходный переход» («Школа №22»). Департамент транспорта пошел на это по просьбам жителей улицы Генерала Коломийца.

«Есть автобусы №12 малой вместимости (микроавтобусы), они ходят от «Максимовой дачи» (до площади Нахимова, для них ничего не изменится). Есть автобусы №12 средней вместимости, которые ходят по Хутору Лукомскому, – они будут заходить на улицу Коломийца. Это 12 автобусов с интервалом движения 10 минут, – сообщил онлайн-газете «Новый Севастополь» заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Артём Гришин. – Вопрос одной остановки в одном направлении».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь