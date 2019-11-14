Севастопольский боксер Максим Коптяков одержал третью победу на чемпионате России

14 ноября 2019     3
Севастопольский боксер Максим Коптяков одержал третью победу на чемпионате России

Заслуженный мастер спорта России Максим Коптяков из Севастополя вышел в полуфинал чемпионата России по боксу среди мужчин 19-40 лет.

На соревнованиях, проходящих в Самаре, Максим одержал победу  в трёх предварительных поединках. В первый день соперником севастопольского боксера был мастер спорта по боксу Мовсар Плиев из Ингушетии. Во втором бое Максим Коптяков встретился на ринге со спортсменом из Пензенской области Ильей Бызовым. Накануне, 13 ноября, судьи зафиксировали победу севастопольца над ростовчаниным Вадимом Туковым.

Завтра в полуфинале чемпионата Максиму Коптякову предстоит встретиться на ринге с серьезным соперником – мастером спорта Алексеем Семыкиным. Он  защищает честь Московской области. Алексей лучший боксер VII Всемирных военных игр, прошедших в Китае. 

По итогам чемпионата России определится состав команды, которая выйдет на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

 Вести ФМ – Севастополь

Фото Федерации бокса Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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