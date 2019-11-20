Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования

Спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя стал чемпионом неофициального первенства России по греко-римской борьбе.
Традиционные соревнования памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова завершились в Казани.
Ридван Османов одержал победу среди юниоров до 21 года в весовой категории 72 килограмма, опередив 30 соперников. Всего в десяти весовых категориях за награды боролись 350 борцов со всей России.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь