Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования

Ридван Османов одержал победу среди юниоров до 21 года в весовой категории 72 килограмма, опередив 30 соперников. Всего в десяти весовых категориях за награды боролись 350 борцов со всей России.

На Украине обвинили Россию в воровстве унитазов с украинских кораблей Возвращенные Россией катера ВМС Украины, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии. Из них …



Севастопольский спортсмен Ридван Османов выиграл золото Всероссийского борцовского турнира Воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Ридван Османов, под руководством тренера Виталия Левадного, стал чемпионом неофициального первенства России — Всероссийских соревнований …



Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования Спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя стал чемпионом неофициального первенства России по греко-римской борьбе. Традиционные соревнования памяти заслуженного тренера …



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