Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования

20 ноября 2019     11
Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования

Спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя стал чемпионом неофициального первенства России по греко-римской борьбе.

Традиционные соревнования памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова завершились в Казани.

Ридван Османов одержал победу среди юниоров до 21 года в весовой категории 72 килограмма, опередив 30 соперников. Всего в десяти весовых категориях за награды боролись 350 борцов со всей России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине обвинили Россию в воровстве унитазов с украинских кораблей
На Украине обвинили Россию в воровстве унитазов с украинских кораблей

Возвращенные Россией катера ВМС Украины, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии. Из них …


Севастопольский спортсмен Ридван Османов выиграл золото Всероссийского борцовского турнира
Севастопольский спортсмен Ридван Османов выиграл золото Всероссийского борцовского турнира

Воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Ридван Османов, под руководством тренера Виталия Левадного, стал чемпионом неофициального первенства России — Всероссийских соревнований …


Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования
Севастопольский борец Ридван Османов выиграл всероссийские соревнования

Спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя стал чемпионом неофициального первенства России по греко-римской борьбе. Традиционные соревнования памяти заслуженного тренера …


В селе Терновка после ремонта открыли сквер у мемориала павшим воинам
В селе Терновка после ремонта открыли сквер у мемориала павшим воинам

Его и ещё 15 зелёных зон по всему Севастополю, привели в порядок в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».   …


Зеленский прибыл в станицу Луганскую на линии соприкосновения
Зеленский прибыл в станицу Луганскую на линии соприкосновения

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в станицу Луганскую. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает «Интерфакс». В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты