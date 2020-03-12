Севастопольский ветеран и ростовский композитор написали песню о войне

В небольшой квартире в центре Севастополя сегодня принимают гостей из Ростова-на-Дону. Ветеран Великой Отечественной генерал Александр Худоерко записывает обращение к участникам конференции адвокатской палаты. После войны он был судьёй. В приветственном слове говорит о проблеме, которая касается сегодня всей страны.

«Мы будем отстаивать истину, что Победу одержали Советский Союз, советский народ и советские воины. Эту Победу никто отобрать у нас не может, она будет вечна», – говорит ветеран Великой Отечественной войны Александр Худоерко.

Ему 94 года. В 16 он попал на фронт. И юному казаку сразу доверили руководить Донским казачьим кавалерийским корпусом. Он прошёл Дон, Кубань, Курскую дугу. Командовал взводом разведки при освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши. И всегда Александр Михайлович писал стихи. Одно из произведений ростовский композитор и исполнитель Сергей Жилин увидел на стенде адвокатской палаты. Родилась песня.

В песне «Мы не забываем ту войну» Сергей Жилин добавил свой текст. Говорит, это ответ нашего поколения героям победителям. Сняли клип. Ветеран работу оценил. Считает, очень тонко передана суть. Соавторы песни несколько лет общались по интернету, и вот сегодня впервые встретились лично.

Кадры из клипа на песню “Мы не забываем ту войну”

«Я рад был увидеть генерала в добром здравии, в задоре и в личном общении приоткрою вам ещё один секрет – мы выбрали ещё несколько произведений, Александр Михайлович прочёл мне их. Да не прервется связь времён», – делится руководитель службы информации адвокатской палаты Ростовской области Сергей Жилин.

Истории своей жизни Александр Худоерко описывает в книгах, к юбилею Победы выпустил уже восьмую.

Вспоминает, как в апреле 1945 года получил серьёзное ранение – зацепило немецкой миной.

«Это я почти три года отслужил, шинель была вся изрешечена и ни одной царапины. Мне даже перед подчиненными неудобно было – погибли десятки, десятки ребят молодых, а мне ничего», – делится ветеран Великой Отечественной войны Александр Худоерко.

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Оксана Колесникова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь