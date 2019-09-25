Севастопольский водитель выслушал приговор за смерть пассажира в ДТП

25 сентября 2019     12
Севастопольский водитель выслушал приговор за смерть пассажира в ДТП

Балаклавский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего водителя, по вине которого погибла молодая женщина, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.  

В марте прошлого года молодой человек вместе с девушкой 1984 года рождения ночью ехали от 5 км Балаклавского шоссе в сторону мыса Фиолент. Водитель был нетрезв, но это не помешало ему превысить скорость. В итоге он не сумел справиться с управлением, и машина упала с моста.  Находившаяся в салоне девушка погибла.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Балаклавский районный суд назначил подсудимому 2 года 6 месяцев в колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем на срок 3 года. Суд также удовлетворил иски в пользу потерпевших на общую сумму свыше 1,3 млн. руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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