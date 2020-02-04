Севастопольский военно-исторический реставрирует документы фронтовиков

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике приняли на реставрацию уникальные документы.

На круглый стол, посвящённый 77-ой годовщине Победы в Сталинградской битве, пригласили учёных, ветеранов и родственников тех, кто участвовал в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Так, дочь лейтенанта наркомата внутренних дел по Сталинградской области Виктора Борщёва нашла в домашнем архиве справку, которую её отцу выдали в 1943 году. Этот документ обязывал военачальников оказывать ему помощь при выполнении спецзадания.

«Это специальное задание было связано с организацией пленения Паулюса и осмотром всех помещений этого подвала-универмага на предмет наличия вооружения, которым могли бы воспользоваться работники универмага. И тогда бы без жертв это пленение не обошлось», – рассказывает заведующая отделом истории Великой Отечественной войны Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Ирина Агишева.

После войны Виктор Борщёв жил в Севастополе. Справка уже рвётся на сгибах, и плохо видны чернила. После реставрации документ вернётся на хранение в семью. Хотя сейчас многие отдают вещи героев войны в музеи – только за этот месяц так сделали близкие четверых ветеранов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь