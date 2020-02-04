Севастопольский военно-исторический реставрирует документы фронтовиков

4 февраля 2020     17
Севастопольский военно-исторический реставрирует документы фронтовиков

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике приняли на реставрацию уникальные документы.

На круглый стол, посвящённый 77-ой годовщине Победы в Сталинградской битве, пригласили учёных, ветеранов и родственников тех, кто участвовал в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Так, дочь лейтенанта наркомата внутренних дел по Сталинградской области Виктора Борщёва нашла в домашнем архиве справку, которую её отцу выдали в 1943 году. Этот документ обязывал военачальников оказывать ему помощь при выполнении спецзадания.

«Это специальное задание было связано с организацией пленения Паулюса и осмотром всех помещений этого подвала-универмага на предмет наличия вооружения, которым могли бы воспользоваться работники универмага. И тогда бы без жертв это пленение не обошлось», – рассказывает заведующая отделом истории Великой Отечественной войны Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Ирина Агишева.

После войны Виктор Борщёв жил в Севастополе. Справка уже рвётся на сгибах, и плохо видны чернила. После реставрации документ вернётся на хранение в семью. Хотя сейчас многие отдают вещи героев войны в музеи – только за этот месяц так сделали близкие четверых ветеранов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Боец Штырков встретится с Пастернаком на турнире RCC в Екатеринбурге
Боец Штырков встретится с Пастернаком на турнире RCC в Екатеринбурге

13:18 Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков проведёт следующий поединок в рамках турнира Russian Cagefighting Championship против поляка Михала Пастернака. …


Хабенский стал послом Евро-2020
Хабенский стал послом Евро-2020

Народный артист России, основатель фонда помощи детям с опухолями мозга Константин Хабенский стал послом чемпионата Европы по футболу-2020 по социальным …


Всех желающих москвичей бесплатно проверят на шесть видов рака
Всех желающих москвичей бесплатно проверят на шесть видов рака

Департамент здравоохранения города Москвы приглашает жителей города в феврале пройти бесплатную диагностику шести видов самых распространенных онкологических заболеваний. Об этом …


Депутаты Заксобрания Севастополя приняли закон о границах с Крымом
Депутаты Заксобрания Севастополя приняли закон о границах с Крымом

Депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях закон «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации …


Парламент Крыма могут переименовать
Парламент Крыма могут переименовать

Спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов не исключил вероятности переименования регионального парламента в связи с предложенными поправками в Конституцию …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты