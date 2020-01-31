Севастопольский гастрономический фестиваль стал одним из пяти лучших в России

«Крым на тарелке» в Севастополе попал в топ-5 гастрономических фестивалей зимы.

В пятёрку российских зимних фестивалей, популярных у туристов вошли: «Всемирный день пельменя» в Ижевске, «Самоварное настроение» в городе Клин, «Крым на тарелке» в Севастополе, «Праздник длинной колбасы» в Калининграде и «Буузын Баяр» в Улан-Удэ.

Рейтинг зимних гастрофестивалей составил портал ТурСтат.

«Крым на тарелке» в 2020 году стартует 1 февраля в 46 ресторанах Севастополя. Дегустационные сеты из блюд крымской кухни будут стоить 990 рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь