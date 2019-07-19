Севастопольский Госжилнадзор проводит рейды по обращениям горожан

Инспекторы Госжилнадзора в очередной раз вышли в рейд по обращениям жителей. Одна из задач – проверить, как управляющие компании выполнили выданные ранее предписания.

Жильцы общежития на Северной стороне находятся в спартанских условиях. Места общего пользования давно нуждаются в капитальном ремонте.

«В общежитии не делался ремонт с Советского Союза. Никто на нас не обращал внимания, куда мы не обращались. Единственное, что пришли в Россию, нам сделали крышу. Потому что у нас её там не было. Сделали немножко в подъезде ремонт», – сказала Ольга Башкирова, жительница дома №6 по улице Чехова.

Но этого недостаточно. Помещения не соответствуют ни техническим регламентам, ни санитарным нормам.

В рейд инспекторы Госжилнадзора выходят регулярно. В зону ответственности попадают и отдаленные населенные пункты.

«Инспекторский состав должен, скажем так, объезжать всей районы г. Севастополя в виде мониторинга, плюс объективно отвечать на те обращения, которые к нам поступают в виде проверочных мероприятий. Зона ответственности у нас – от мыса Сарыч до поселка Кача», – сказал Сергей Дябелко, начальник отдела жилищного надзора Госжилнадзора Севастополя.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь