Севастопольский дзюдоист Антон Брачев хочет стать олимпийским чемпионом

Как с помощью “мягкой силы” победить на чемпионате России по дзюдо? Почему уважение к сопернику помогает выиграть? Надо ли воспитывать в себе спортивную злость? На эти и другие вопросы в студии Вести ФМ ответил мастер спорта Антон Брачев, который совсем недавно привез в Севастополь титул чемпиона России по дзюдо.

“В моей копилке уже были медали с национального чемпионата, но именно золотой, самой заветной, не хватало. И сейчас у меня полный комплект. За всю историю Севастополя и Крыма это первая золотая медаль чемпионата России. И, наверное, это делает ее особенно приятной”, – рассказал Антон Брачев.

Теперь спортсмен, по его словам, приложит все силы, чтобы попасть на летние Олимпийские игры 2020, которые пройдут в Токио. И, конечно, сделает все, чтобы победить. Сейчас Антон Брачев серьезно готовится к соревнованиям. На этот год у него очень плотный график тренировок и состязаний.

“На осень у меня запланировано четыре старта и порядка четырех тренировочных сборов. Ближайшие Открытый Кубок Европы в Испании, возможно это будут Олимпийские игры среди военнослужащих в Китае, Гран-При в Бразилии”, – поделился своими планами Антон Брачев.

Слушайте сегодня в 18:45 и завтра, 13 сентября, в 06:45 утра интервью с севастопольским дзюдоистом Антоном Брачевым на радио Вести ФМ на частоте 90.8.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь