Севастопольский журналист Андрей Соболев готовит к выходу книгу о войне в Донбассе

Новороссия – это “Юго-запад России”, считает первый сенатор от Севастополя в Совете Федерации России, поэт, бард, журналист Андрей Соболев. В интервью Вести ФМ он рассказал, что не мог остаться в стороне от событий, происходящих в Донбассе.

С первых дней противостояния в Новороссии он поддержал угольный край. Неоднократно приезжал в Донецк и Луганск с гуманитарной миссией. А в 2019 году бард выпустил музыкальный альбом. Это сборник песен, которые объединены одним названием – «Новые времена». Кроме того, Соболев издал книгу «Юго-запад».

«Я ведь не называю Новороссию «Юго-восток Украины», я называю её «Юго-запад России». Это политическая литература. Я называю её «Муза моя в камуфляже». В альбоме 27 песен и сборник стихов. Сборник дважды издавался и оба раза я целиком весь тираж привозил на Донбасс и распространил его по городам и весям», – пояснил Соболев.

По словам барда, его вдохновила сила духа жителей Донбасса. Так на свет появилось еще одно литературное произведение.

«Сейчас у меня есть книга. Она уже собрана. Рабочее название «Взор». Я планирую в ближайшее время сдать книгу в набор», – поделился планами автор.

К 75-летию Великой Победы Андрей Соболев готовит к изданию еще одну книгу «Одноклассницы 45 года» – о севастопольских девочках, которые сели за школьные парты в послевоенном 1945.

«Изначально мы сделали фильм «Одноклассницы 45 года». Оказывается, эти женщины сейчас живы, и их очень много. Почему именно о девочках? Раньше гимназии были раздельные – девочки и мальчики не учились вместе. Сейчас мы готовим книгу об этих женщинах. Думаю, что это вклад в увековечивание памяти о войне», – рассказал севастопольский журналист.

В этот знаменательный для страны год Андрей Соболев хочет выступить с концертами. Он будет петь со сцены песни о войне и о тех, кто сражался за мир.

Интервью слушайте 2 февраля, в воскресенье на Вести ФМ – Севастополь в 11:45, смотрите на нашем Youtube-канале и на сайте vesti92.ru.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь