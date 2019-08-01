Севастопольский Институт развития города готовится к приему новых учеников

1 августа 2019     25
Севастопольский Институт развития города готовится к приему новых учеников

Программа развития Севастополя до 2030 года уделяет особое внимание таким направлениям как архитектура, строительство, дизайн, сельское хозяйство. Специалистов начнут готовить с сентября 2019 года в Институте развития города при Севастопольском государственном университете. Какие программы обучения могут предложить студентам? 

Лекции и мастер- классы и умение переосмыслить пространство особого города в конструктивном ключе – ради этого приглашены профессора из Московского архитектурного института.

«Сады и парки Крыма, в том числе и Севастополя и Максимова дача, одно из любимых мест горожан. Мы будем заниматься благоустройством, реконструкцией этой территории. Проект реконструкции Балаклавы, создания музея на Черной речке, плавучей базы для научно-исследовательских экспедиций для подводной археологии», – сказала Елена Малая, доцент кафедры градостроительства МАРХИ.

Главная задача как магистратуры, так и бакалавриата – подготовить профессионалов, понимающих процесс от начала до конца. Даже если студент учится на отделении управления винодельческим предприятием обязательно точно знание всех нюансов виноделия прямо на местах. А те, кто учится на дизайнеров смогут помочь в разработке этикеток для будущего вина. Возможность сразу погрузиться в работу, не дожидаясь летней практики – также среди отличительных особенностей Института развития.

«Самое главное наше отличие в том, что специалисты по каждому направлению, они не будут заточены только на свое направление, они будут взаимодействовать со своими коллегами, преподавателями с других направлений», – говорит Наталья Шалковская, директор Института развития СевГУ.

Студентов ждут здесь уже в сентябре, бюджетных мест во всех направлениях – более 200. Выбирать будут лучших из лучших, чтобы уже через пять лет представить городу высококлассных и главное – очень нужных специалистов.

Ксения Егорова, Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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