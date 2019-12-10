Севастопольский Кванториум готовится отметить первый День рождения

10 декабря 2019     7
Севастопольский Кванториум готовится отметить первый День рождения

С завтрашнего дня в Севастопольском детском технопарке «Кванториум» начнётся празднование первого Дня рождения.

В среду, 11 декабря, в 16:30 более 70 воспитанников «Кванториума» и учеников севастопольской станции юных техников примут участие в квесте по волшебной технической школе. Организаторы подготовили для ребят путешествие, которому позавидовал бы даже Гарри Поттер.

В четверг, 12 декабря, в 16:00 пройдёт финал открытого городского конкурса личных и командных проектов InScience 2019. Дети продемонстрируют способности по созданию и использованию самых важных и необходимых мобильных приложений, которые касаются безопасности и защиты, быта и общения.

А в пятницу, 13 декабря, в 16:00 пройдёт открытие первого межрегионального фестиваля информационных технологий IT-Fest. В мероприятии примут участие более 30 команд из «Кванториумов» полуострова и материковой части России.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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