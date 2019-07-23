Севастопольский киноклуб приглашает на бесплатные показы. Расписание

“Севастополь кино” приглашает жителей и гостей города на показы мультфильмов. Вход свободный при наличии свободных мест.
29 июля «Заколдованный мальчик» Мультфильм, СССР, 1985г., реж. Давид Черкасский Начало сеансов: кинотеатр «Москва» -12:00, кинотеатр «Победа» – 14:50 30 июля «Весна на заречной улице» Мелодрама, комедия, СССР, 1956г., реж. Марлен Хуциев Начало сеансов: кинотеатр «Москва» -12:00, кинотеатр «Победа» – 14:50 31 июля «Белое солнце пустыни» Военный, приключения, СССР, 1969г., реж. Владимир Мотыль Начало сеансов: кинотеатр «Москва» -12:00, кинотеатр «Победа» – 14:50
Киноконцертная площадка «Парк им. Анны Ахматовой»
Начало сеансов – 21:00
25 июля «Волшебный магазин» Мультфильм, СССР «Баламут» Драма, комедия, СССР, 1979 г., режиссер: Владимир Роговой
26 июля «Необыкновенный матч», «Старые знакомые» Сборник мультфильмов, СССР «За двумя зайцами» Мюзикл, комедия, СССР 1961 г., режиссер: Виктор Иванов
27 июля «Старая пластинка», «Пес в сапогах» Сборник мультфильмов, СССР «Курьер» Драма, мелодрама, комедия, СССР, 1986 г., режиссер: Карен Шахназаров
28 июля «Приключения Мюнхаузена» 4 серии Сборник мультфильмов, СССР «Королева бензоколонки» Комедия, СССР, 1962 г., режиссер: Николай Литус, Алексей Мишурин
30 июля «Наследство волшебника Бахрама», «Сказка о попе и о работнике его Балде» Сборник мультфильмов, СССР «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка» Криминал, детектив, СССР, 1980 г., режиссер: Игорь Масленников
31 июля «Золушка», «Лесные путешественники» Мультфильм, СССР «Усатый нянь» Комедия, семейный, СССР, 1977 г., режиссер: Владимир Грамматиков
«Креативное пространство, Театральная улица» (ул. Сенявина, 3)
Начало сеансов – 20:30
25 июля «Волшебный магазин» Мультфильм, СССР «Баламут» Драма, комедия, СССР, 1979 г., режиссер: Владимир Роговой
26 июля «Необыкновенный матч», «Старые знакомые» Сборник мультфильмов, СССР «За двумя зайцами» Мюзикл, комедия, СССР, 1961 г., режиссер: Виктор Иванов
27 июля «Старая пластинка», «Пес в сапогах» Сборник мультфильмов, СССР «Курьер» Драма, мелодрама, комедия, СССР, 1986 г., режиссер: Карен Шахназаров
28 июля «Приключения Мюнхаузена» 4 серии Сборник мультфильмов, СССР «Королева бензоколонки» Комедия, СССР, 1962 г., режиссер: Николай Литус, Алексей Мишурин
29 июля «Чудесный колокольчик», «Лесная хроника» Сборник мультфильмов, СССР «Осторожно, бабушка!» Мюзикл, комедия, СССР, 1961 г., режиссер: Надежда Кошеверова
30 июля «Наследство волшебника Бахрама», «Сказка о попе и о работнике его Балде» Сборник мультфильмов, СССР «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка» Криминал, детектив, СССР, 1980 г., режиссер: Игорь Масленников
31 июля «Золушка», «Лесные путешественники» Мультфильм, СССР «Усатый нянь» Комедия, семейный, СССР, 1977 г., режиссер: Владимир Грамматиков
Материалы правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь