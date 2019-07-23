Севастопольский киноклуб приглашает на бесплатные показы. Расписание

30 июля «Наследство волшебника Бахрама», «Сказка о попе и о работнике его Балде» Сборник мультфильмов, СССР «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка» Криминал, детектив, СССР, 1980 г., режиссер: Игорь Масленников

27 июля «Старая пластинка», «Пес в сапогах» Сборник мультфильмов, СССР «Курьер» Драма, мелодрама, комедия, СССР, 1986 г., режиссер: Карен Шахназаров

30 июля «Наследство волшебника Бахрама», «Сказка о попе и о работнике его Балде» Сборник мультфильмов, СССР «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка» Криминал, детектив, СССР, 1980 г., режиссер: Игорь Масленников

27 июля «Старая пластинка», «Пес в сапогах» Сборник мультфильмов, СССР «Курьер» Драма, мелодрама, комедия, СССР, 1986 г., режиссер: Карен Шахназаров

“Севастополь кино” приглашает жителей и гостей города на показы мультфильмов. Вход свободный при наличии свободных мест.

Автобус в Севастополе попал в ДТП Рейсовый автобус №93, следующий по маршруту «5-й км Балаклавского шоссе – балка Бермана», на полной скорости протаранил забор и въехал на территорию …



16-летняя крымчанка выпала из окна многоэтажки в Москве Уроженка Крыма погибла, выпав из окна многоэтажки в Москве. Об этом информируют Новости Крыма. Известно, что 16-летняя крымчанка переехала с матерью …



Севастопольский киноклуб приглашает на бесплатные показы. Расписание “Севастополь кино” приглашает жителей и гостей города на показы мультфильмов. Вход свободный при наличии свободных мест. 29 июля «Заколдованный мальчик» …



Первый кубок командующего ЧФ по регби пройдёт в Севастополе 1-2 августа на стадионе “Севастополь” состоится первый Кубок командующего Черноморским флотом по регби, сообщила пресс-служба кубка во вторник. Участие в …

