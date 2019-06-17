Севастопольский КИЦ снова стал Дворцом культуры рыбаков

Сегодня культурно-информационному центру Севастополя возвращено исторические название. Теперь он вновь стал Дворцом культуры рыбаков

«Мы начинали работу в старом клубе “Атлантики”, там небольшой клуб был, где проходили небольшие мероприятия, там и рыбаки собирались и работники береговых предприятий, а их было много – фабрика орудий лова, ремонтно – строительно управление, база технического обслуживания флота”, – говорит Валентина Рубиженко, администратор Дворца культуры рыбаков.

Речь идет об объединении рыбной промышленности “Атлантика”, это был настоящий рыбный гигант – в него входили морской рыбный порт, фабрика орудий лова, рыбоконсервный завод. Число судов Атлантики к восьмидесятому году приближалось к шестидесяти. И естественно для всех работников отрасли условия не только труда, но и отдыха должны были быть самые лучшие – не просто клуб, где можно было и танцевать, и петь, и праздновать, а настоящий Дворец.

Как еще в советскую эпоху, так и сегодня здесь – великое множество кружков, студий, творческих объединений – и наверное не найдется в Камышовой бухте семьи, в которой ребенок бы не занимался в одной из них.

«Каждый год у нас пополнение, каждый год у нас пополнение, у нас дети приходят и не уходят, многие остаются, даже ребята, которые студенты, им это нравится, они находят в этом свою отдушину, выплеск творчества, энергии своей позитивной», – говорит Сергей Кравченко, руководитель образцового хореографического ансамбля “Атлантика”.

Ксения Егорова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь