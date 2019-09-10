Севастопольский коммунист может возглавить Республику Крым

10 сентября 2019     23
Севастопольский коммунист может возглавить Республику Крым

Сегодня президент страны направил на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на должность главы республики. Это действующий руководитель Сергей Аксенов, депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и Сергей Богатыренко, первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии.

Сергей Богатыренко также является депутатом Совета Гагаринского муниципального округа г. Севастополя. Ему 40 лет, он родился в Севастополе. Здесь окончил среднюю школу №22 и Севастопольский государственный технический университет по специальности “Технология машиностроения”.

10 лет Богатыренко был частным предпринимателем, а потом начал политическую карьеру. В октябре 2008 года вступил в Коммунистическую партию Украины. Еще через два года окончил высшую партийную школу при ЦК КПУ в Киеве и начал заведовать отделом организационно-партийной работы Севастопольского городского комитета Компартии Украины.

Избирался депутатом Севастопольского городского Совета. А в мае 2014 года после вхождения Севастополя и Крыма в состав России стал вторым секретарем Севастопольского городского комитета, только уже КПРФ.

Фото с личного сайта Сергея Богатыренко

Источник: Вести.Севастополь

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