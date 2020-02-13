Севастопольский мастер представит «живых» кукол на международной выставке

Севастопольский мастер по производству кукол готовится к международной выставке игрушек в Москве. Коллекционеры из разных стран уже оценили работы Натальи Грин. Их заказывают по почте жители США, Франции, Испании.

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У кукол как у людей – похожее строение и такая же загадочная душа, убеждена художник Наталия Грин. Можно называть это игрой воображения или мистикой, но объяснить, почему одни игрушечные лица получаются за несколько часов, а на создание других уходят дни – невозможно.

«Она может сидеть, улыбаться Вам, повернуть голову – погрустить, то есть даже от ракурса у неё настроение может меняться», – рассказывает Наталия Грин.

У рождения загадочной кукольной души, конечно, есть определённый рецепт. Глаза из эпоксидной ювелирной смолы, кожа из полимерной глины. Чтобы на ней появился румянец, в ход идут самые разные средства – от акриловых красок до декоративной косметики: женских теней и пудры. Дальше всё закрепляется лаком, и остаётся подобрать причёску. Для этого мастер окрашивает шерсть ангорской козы.

«Интересная история была со мной – зашла в зоомагазин, спросила расческу для козочки. Продавец показал, я выбрала. Она говорит: «этой ей больно будет расчёсываться». Я отвечаю: «она не живая». Тогда продавец просто впала в шок, для чего мне такая расчёска для неживой козы. Я потом ей объяснила, она успокоилась и говорит: «надо было с этого и начинать», – смеётся мастер.

Куклы Натальи уже побывали на нескольких выставках в Москве и на вернисаже в Барселоне. Европейские коллекционеры особенно ценят в игрушках старину, потому работая над костюмами своих героинь, Наталия отправляется за тканями на «блошиные рынки».

Чулки для кукол Наталия перешивает из старых детских колготок, на ногах кожаные туфельки. Часто костюм отражает характер – куклы и её хозяина. А ещё у Натальи бывает настроение подарить друзьям куклу, купленную в магазине, только прежде мастер оживляет её, расписывая и одевая в новый наряд.

Но всей этой красоты могло бы не быть, если бы не рождение сына и не просьба воспитателей помочь расписать беседки на детской площадке. До декрета Наталия успела получить высшее образование по специальности инженер самолётостроения. После стала домохозяйкой и начала рисовать и лепить. Теперь её увлечение разделяет сын. Он пока предпочитает глине пластилин и мастерит роботов. А маминых кукол из-за их живости мальчик сначала даже немного боялся.

«Сижу, играюсь, смотрю – на меня кукла смотрит одна, испугался немножечко, страшно, но хорошие, профессиональные куклы, мне нравятся», – говорит Иван Грин.

За что нравятся – вопрос, на который у каждого свой ответ. Кого-то куклы возвращают в детство, кого-то спасают от одиночества. Посылая игрушки своим заказчикам, Наталия верит, что они станут домашним оберегом, и на удачу рисует каждой из кукол линию жизни и линию судьбы.

Анна Шустер, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь