Севастопольский медколледж откроет целевой набор

Об этом говорили на церемонии вручения дипломов выпускникам колледжа.

Учебное заведение в этом году закончили рекордные для него 191 человек. Они стали специалистами по направлениям “сестринское дело” и “лечебное дело”. Севастопольский медицинский колледж является единственным учебным заведением в регионе в сфере здравоохранения. С 1952 года в нём подготовили около 9 тысяч медицинских специалистов. На следующие годы ставят цель привлечь ещё больше желающих получить образование. О том, как будут это делать, рассказал директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

“Для привлечения кадров в лечебные учреждения со следующего года в Севастопольском медицинском колледже будет работать программа целевого набора, которая обеспечит рабочими местами будущих специалистов. Кроме этого, введены выплаты врачам и фельдшерам, переезжающим в Севастополь из других регионов – 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно. Для молодых сотрудников предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 5 тысяч рублей.”

Денис Кобзарь

“Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь