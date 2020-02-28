Севастопольский наркоторговец проведет более 8 лет в колонии

Житель Севастополя 1994 года рождения признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств.

В ноябре 2018 года мужчина продал марихуану заранее найденному покупателю. Правоохранители изъяли из автомобиля наркоторговца 13 свертков с наркотическим средством марихуаной. Вес партии, подготовленной к сбыту составил 8,5 г.

Осужденный получил 8,6 лет колонии строгого режима за распространение наркотических средств в значительном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь