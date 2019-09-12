Севастопольский общественник стал участником профсоюзного форума в Сирии

В столице Сирии – Дамаске – прошёл третий международный профсоюзный форум. В нём принял участие член политсовета севастопольского отделения партии Единая Россия Евгений Мангул.

Он отметил, что Севастополь сейчас активно развивает отношения с Сирийской Арабской республикой, противодействуя международным санкциям. Евгений Мангул выразил надежду, что соглашение, подписанное между нашим городом и Тартусом, будет преобразовано в ряд конкретных планов в разных сферах деятельности, начнется взаимодействие портов. Возможно, импульс этому взаимодействию придаст рабочий визит в Севастополь губернатора сирийской провинции Тартус. Сейчас идёт его подготовка.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь