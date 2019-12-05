Севастопольский омбудсмен рассказал об освобождении Игоря Кучерявого

5 декабря 2019     2
Севастопольский омбудсмен рассказал об освобождении Игоря Кучерявого

По словам уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, родственники члена отделения партии «Единая Россия» связались с ним 4 декабря и сообщили о задержании на Украине.

Вечером того же дня омбудсмену вновь позвонили родные Кучерявого и рассказали, что его отпустили. Письма, подготовленные и отправленные в МИД России и аппарат уполномоченного по правам человека, были отозваны.

Севастопольский омбудсмен рекомендовал жителям региона свести к минимуму поездки в сопредельное государство. Но в случае крайней необходимости, удалить лишнюю информацию из социальных сетей, не брать с собой смартфоны, в которых хранятся фотографии и переписка.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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