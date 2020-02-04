Севастопольский онкологический диспансер получит новое оборудование

В 2020 году в севастопольском онкодиспансере модернизируют лаборатории и отделение хирургии. Об этом во Всемирный День борьбы с раком рассказал главный врач медучреждения.

Этот УЗИ-аппарат врачи севастопольского онкологического диспансера сравнивают с палочкой-выручалочкой. Он позволяет отличить доброкачественную опухоль от злокачественной без проведения биопсии – за счёт того, что жёсткие и мягкие структуры тканей отображаются на экране разными цветами.

«Функция эластографии, имеющаяся в этом аппарате – Для пациента это меньше инъекций, меньше вмешательств, меньше проколов, и это здорово!», – говорит заведующий отделением ультразвуковой диагностики онкологического диспансера Севастополя Владимир Терещук.

УЗИ-аппарат последнего поколения появился у врачей в 2019 году, параллельно новой техникой оснащают другие отделения – от хирургического до диагностических.

А чтобы уточнить важные молекулярные параметры опухоли, врачи назначают анализы иммуногистохимии. Пока что их берут здесь, а обрабатывают в других регионах России. В 2020 году лабораторию диспансера ждёт модернизация. В результате пациент на несколько дней быстрее сможет узнать о результате исследования.

«Сейчас это пока всё исполняется в Симферополе самое ближнее, или где-то вообще в Москве. Мы планируем расширить возможности нашей лаборатории, чтобы не посылать куда-то стёкла, а всё производить здесь», – сообщает главный врач Севастопольского онкологического диспансера Василий Ощепков.

Вопрос экономии времени остро стоит и при записи к онкологам на приём.

«В 2018 году я здесь проходил курс лечения, мне сказали в следующий раз прийти при сдаче анализов при повышении ПСА, сейчас у меня резко подскочил уровень ПСА, обращаюсь сюда, записи на ближайшие 10 дней нет. Но это заболевание, с которым нельзя тянуть», – рассказал пациент севастопольского онкологического диспансера Сергей Королёв.

То, что тянуть нельзя, понимают и в Министерстве здравоохранения России. По его данным, дефицит онкологов в масштабах страны составляет почти 2000 человек. Борьба с раковыми заболеваниями становится одной из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». За шесть лет смертность от онкозаболеваний планируется снизить до 185 случаев на 100 тысяч населения. В планах Минздрава создать центры амбулаторной онкопомощи и повысить доступность лучевой терапии по всей стране. На достижение этой цели запланировано потратить почти триллион рублей, цена эффективного распределения средств – сохранность человеческих жизней.

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Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь