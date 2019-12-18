Севастопольский офицер погиб, эвакуируя людей с "Адмирала Кузнецова"

18 декабря 2019     10
Севастопольский офицер погиб, эвакуируя людей с "Адмирала Кузнецова"

О том, как погиб Виктор Измайлов, в своем блоге написал севастополец Григорий Апресов. Об этом сообщают Вести.Крым.

«В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер службы живучести Виктор Измайлов, который эвакуировал рабочих с корабля – наш севастопольский парень, племянник моего первого командира корабля. Он уже был капитаном 3 ранга. Летом присвоили. Но жизнь распорядилась жестоко», – цитируют СМИ блог Апресова.

Пожар на авианесущем крейсере “Адмирал Кузнецов” произошёл 12 декабря во время судоремонтных работ в Мурманске. Всего горело более 600 квадратных метров.

Причиной назвали то, что во время сварочных работ искра попала в трюм с остатками мазута.

В результате пожара погибли двое, ещё 12 человек получили раны и ожоги.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Веси.Крым

Источник: Вести.Севастополь

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