Севастопольский паром снова не работает

Департамент транспорта приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

После завершения работ по техническому обслуживанию работа возобновится в штатном режиме. Паром находится в ремонте с 30 ноября. Сегодня утром он должен был выйти на линию, но в итоге рейсы задержаны.

Паромное сообщение по направлению “Артбухта – Северная (пл. Захарова) приостановлено. Паром проходит техобслуживание до 14:00.

Севастопольский паром снова не работает Паромное сообщение по направлению “Артбухта – Северная (пл. Захарова) приостановлено. Паром проходит техобслуживание до 14:00. После завершения работ по техническому …



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