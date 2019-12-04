Севастопольский паром снова не работает

Паромное сообщение по направлению “Артбухта – Северная (пл. Захарова) приостановлено. Паром проходит техобслуживание до 14:00.
После завершения работ по техническому обслуживанию работа возобновится в штатном режиме. Паром находится в ремонте с 30 ноября. Сегодня утром он должен был выйти на линию, но в итоге рейсы задержаны.
Департамент транспорта приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь