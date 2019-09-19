Севастопольский пловец-паралимпиец привёз два золота с чемпионата мира

На пятой дорожке – Андрей Граничка. Уверенно лидирует со старта. Первым проплывает половину дистанции. Увеличивает разрыв с соперниками. И первым касается стенки.

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Заплыв уже на 200 метров. Российский и китайский спортсмены идут ноздря в ноздрю. И в последние доли секунды Андрей вырывает победу касанием.

Уже дома, в Севастополе, в родном бассейне филиала МГУ спортсмен рассказывает: произошедшее до конца ещё не осознал. А на груди – блестят две золотых медали и серебро.

«Сигнал старта и перед тобой 100 метров и приходится работать на полную. А когда приплываешь – я увидел первое время своё на табло – это была, конечно, большая радость. Я наконец-то чемпион мира!», – делится спортсмен.

И еще – мировой рекордсмен. В 100-метровой дистанции Граничка показал лучшее время. Предыдущие рекорды – принадлежат ему же, но официально зарегистрированы не были. Виной всему антидопинговый скандал. Чемпионат мира в Лондоне – первые международные состязания, где российские пловцы-паралимпийцы выступили под своим флагом.

«Была гордость, что наконец-таки мы снова можем себя показать, реализовать все, что нарабатывали эти годы. И Россия взяла в общекомандном зачете третье место», – рассказывает пловец.

Андрей – завоевал путевку на Паралимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. Но прежде – Кубок и чемпионат России, затем – чемпионат Европы. Поэтому отдыхать некогда.

Изначально плавание было для Андрея реабилитацией. После неудачной операции на позвоночнике в 9-месячном возрасте отказали ноги. На всём его спортивном пути – с первого занятия и вот уже 15 лет тренер двукратного чемпиона Ирина Мащенко.

«Созрел он к серьезным тренировкам лет в 11. Родители на каждую тренировку – дождь, снег – приводили Андрея, и, в общем-то, появилась перспектива», – подчеркнула тренер.

И на чемпионате мира в Лондоне тренер всегда находилась рядом.

«Я стояла ни жива, ни мертва. И молилась. Я его расцеловала сразу! Сказала: «Андрюха, ты молодец!», – вспоминает она.

В успехе воспитанника Ирина не сомневалась. Она хорошо знает его характер: спортивная злость, умение собраться и не реагировать на психологическое давление со стороны соперников.

Ильдар Саудабаев, Александр Соловьев, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь