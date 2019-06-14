Севастопольский рейд закрыт: корабли показывают боевые возможности

В акватории Севастопольской бухты начались тренировки в рамках предстоящего Международного военно-технического форума «Армия-2019». Он пройдет в Севастополе с 28 по 30 июня.
В ходе тренировок экипажи кораблей Черноморского флота будут отрабатывать чёткость и слаженность одиночных и совместных действий при выполнении боевых упражнений, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В частности, это демонстрация возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, боевых возможностей вооружения фрегата проекта 11356, развёртывание подводной лодки.
Помимо корабельных сил тренировки проводят и береговые войска. Механики-водители отрабатывают вождение танков и бронетранспортеров с преодолением различных препятствий и выполнением показных элементов.
Кроме Севастополя такие тренировки проходят в Керчи и Новороссийске.
Форум «Армия» проводится ежегодно, чтобы стимулировать инновационное развитие оборонно-промышленного комплекса страны, укреплять сотрудничество с промышленными предприятиями, работающими по гособоронзаказу, и конечно, чтобы повышать привлекательность службы в армии в глазах молодежи.
Источник: Вести Севастополя