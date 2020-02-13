Севастопольский рейд открыт для катеров

Работают только катера на линии «Город — Северная».
Рейс на линии Город — Инкерман в 18: 15 состоится. О возобновлении работы парома будет сообщено дополнительно.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
Работают только катера на линии «Город — Северная».
Рейс на линии Город — Инкерман в 18: 15 состоится. О возобновлении работы парома будет сообщено дополнительно.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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