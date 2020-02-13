Севастопольский рейд открыт для катеров

Рейс на линии Город — Инкерман в 18: 15 состоится. О возобновлении работы парома будет сообщено дополнительно.

Работают только катера на линии «Город — Северная».

Как не заболеть ОРВИ, расскажет главный пульмонолог Севастополя Почему, сколько и воду какой температуры необходимо пить в сезон ОРВИ и гриппа? Защитит ли от инфекции строительный респиратор? Что …



Чернореченское водохранилище заполнено уже наполовину За 10 дней февраля Чернореченское водохранилище увеличило запасы воды с 44% до 53%. И тенденция к росту сохраняется, благодаря осадкам. …



В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК …

