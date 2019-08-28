Севастопольский симфонический оркестр и пианистка Мария Ким выступят в СЦКИ

В четверг состоится концерт известной в городе династии музыкантов. Пианистка Мария Ким сейчас живет в Германии. Её отец – Владимир Ким – руководитель Севастопольского симфонического оркестра. На одной сцене они встречаются редко, потому и внимание к концерту – особое.

Пианистка Мария Ким, преподаватель Ганноверской высшей школы музыки и театра, с успехом выступает в Германии, Франции, Италии, США. Но каждый год возвращается в родной город. В Севастополе она сыграет второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

«Это концерт, которым я начала, наверно, свою серьёзную исполнительскую карьеру, учась здесь в первой музыкальной школе. И вот сейчас много лет спустя, очень много лет, я решила к нему вернуться», – говорит Мария Ким, солист (фортепиано, Германия).

Выступление будет семейным. Отец пианистки – главный дирижер севастопольского оркестра. Владимир Ким не скрывает, что горд успехами дочери и хочет вывести на новый уровень коллектив, которым руководит.

«Может быть, мы преувеличиваем свои требования, но всё-таки хотелось бы, чтобы чтобы Севастополь во всех отношениях, особенно в музыкальной культуре, был ничем не хуже, а может быть, даже где-то и повыше, чем во всей России», – говорит Владимир Ким, главный дирижёр Севастопольского симфонического оркестра, заслуженный работник культуры России.

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Слушателей на концерте ждёт и неоклассика середины прошлого века.

Неизменно востребованное практически на всех континентах планеты произведение, как называют концерт для трубы с оркестром Александра Арутюняна, исполняли многие: Лондонский симфонический оркестр, Нью-йоркский филармонический. В Севастополе его тоже можно будет услышать. Солист Игорь Крамарев исполнит его с симфоническим оркестром города.

На эту сцену он выходит, вернувшись из Европы в Россию. Раньше в Литве играл в национальном симфоническом оркестре. В Севастополе, где с успехом проходит ежегодный фестиваль военных оркестров, музыкант видит большой потенциал для создания нового коллектива.

«В Севастополе до сих пор нет гражданского духового оркестра. Ходят слухи, обещания. Но в таком городе как Севастополь это должно быть. Понимаете? Это должно. Это лицо города», – говорит Игорь Крамарев, артист Севастопольского симфонического оркестра.

Услышать шедевры классической музыки в исполнении симфонического оркестра можно 29 августа в Севастопольском центре культуры и искусств.

Олег Смирнов, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь