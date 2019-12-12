Севастопольский театр танца 13 и 14 декабря отметит юбилей

13 и 14 декабря 2019 года в Севастопольском академическом театре танца имени Вадима Елизарова пройдут представления, посвященные 20-летию театра.
Вадим Елизаров основал театр в декабре 1999 года, а в 2009 году коллективу присвоили звание академического.
В театре создано множество спектаклей для детей и взрослых. В 2017 году театр стал носить имя своего основателя Вадима Елизарова. Сегодня в труппе 45 артистов.
Зрителей ожидает праздничная программа с лучшими номерами за всё время существования театра танца.
Начало представлений 13 и 14 декабря в 19:00.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Фото с сайта stavfilarmonia.ru
Источник: Вести.Севастополь