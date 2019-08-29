Севастопольский ТЮЗ открывает новый театральный сезон

31 августа в Севастопольском ТЮЗе откроют 32-ой театральный сезон, а 1 сентября там пройдет Бал первоклашек. Развлекательные площадки будут работать с 10 утра. А с 11:00 начнутся спектакли.

С 15 по 25 сентября на сцене театра юного зрителя свои постановки покажет Иркутский ТЮЗ имени А. Вампилова. А севастопольская труппа собирается на гастроли в Рязань. Там с 24 по 26 сентября СевТЮЗ покажет спектакли “Ася”, “Хозяйка Медной горы” и “Карлсон”.

Фото с сайта culture.ru

Источник: Вести.Севастополь