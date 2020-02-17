Севастопольский ТЮЗ отметил свой День рождения премьерой

17 февраля 2020     17
Севастопольский ТЮЗ отметил свой День рождения премьерой

Севастопольский театр юного зрителя отметил свое 32-летие, подарив гостям премьерный спектакль «Печорин».

«Печорин» стал первой премьерой 2020 года.  Под руководством выдающегося режиссера из Петрозаводска Леонида Прокофьева, на суд зрителей был представлен один из вариантов сценического прочтения гениального романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», поставленный в новом для Севастополя жанре сторителлинга. Актеры на сцене «рассказывали» свои роли.

«Я волновалась по случаю премьеры, но могу сказать, что мне очень понравилось. Потому что это действительно новая непривычная форма. Это замечательный разговор. Разговор о главном», – подчеркнула особенность спектакля заместитель губернатора Севастополя Ольга Тимофеева.

 

«Театр доказал своей волей, характером коллектива, что мы — жизнеспособный, талантливый и профессиональный театр. И это во многом благодаря тем людям, которые в нас верили, поддерживали, в трудную минуту становились рядом и помогали. Спасибо всем зрителям, за ваш интерес к театру, любовь и верность!», – поблагодарила собравшихся художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Севастополя Людмила Оршанская.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Севастопольского ТЮЗ

Источник: Вести.Севастополь

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