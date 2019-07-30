Севастопольский центр стандартизации не будет объединен с крымским

30 июля 2019     20
Севастопольский центр стандартизации не будет объединен с крымским

Севастопольский центр стандартизации и метрологии не перейдёт под руководство крымского территориального отделения и останется городским предприятием. Об этом удалось договориться депутату Государственной Думы Дмитрию Белику с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексеем Абрамовым.

«Я как депутат Госдумы от Севастополя знаю примеры, когда объединение или переподчинение севастопольских предприятий ничего хорошего не приносило. Это и Севастопольская почта, и антимонопольная служба, которая практически отсутствует сегодня в Севастополе. Поэтому были сделаны определённые шаги», – объяснил Дмитрий Белик.  

Коллектив центра – 65 человек. Основные направления работы – это метрология, стандартизация, сертификация и декларирование продукции. В 15 лабораториях проверяют качество товаров. Дозиметрическая лаборатория, оснащённая современными приборами и рентген-аппаратами, – вообще единственная на полуострове. После визита на предприятие главы Росстандарта Алексея Абрамова стало известно: центр получит дополнительное финансирование.

«Нам будет выделена федеральная субсидия в социально-значимой сфере, это здравоохранение и жилищно-коммунальная сфера, – говорит Наталья Кривенко, и.о. директора ФБУ “Севастопольский ЦСМ”. – И, конечно, он отметил наш успех в командной работе. Так что мы будем сотрудничать и в ближайшее время получим субсидирование. Это позволит расширить определенные виды деятельности».

Для Дмитрия Белика сегодня провели экскурсию по центру, затем депутат встретился с трудовым коллективом и поздравил сотрудников с новыми перспективами развития предприятия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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