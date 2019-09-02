Севастопольский юрист обманул клиентов на 1.5 миллиона рублей

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело. От действий обвиняемого пострадали 13 человек.
“Мужчина заключал с потерпевшими договоры по оформлению права собственности на недвижимость, по постановке на кадастровый учет, по оформлению документов на реконструкцию квартир, достоверно зная, что не будет выполнять условия договоров”, – говорится на официальном портале Ленинского районного суда.
В ближайшее время суду предстоит рассмотреть дело водителя, сбившего женщину, и обозначить виновных в обвале, который уничтожил несколько автомобилей на проспекте Победы.
Служба информации “Вести-Севастополь”
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Источник: Вести.Севастополь