Севастопольский юрист обманул клиентов на 1.5 миллиона рублей

В ближайшее время суду предстоит рассмотреть дело водителя, сбившего женщину , и обозначить виновных в обвале, который уничтожил несколько автомобилей на проспекте Победы.

“Мужчина заключал с потерпевшими договоры по оформлению права собственности на недвижимость, по постановке на кадастровый учет, по оформлению документов на реконструкцию квартир, достоверно зная, что не будет выполнять условия договоров”, – говорится на официальном портале Ленинского районного суда.

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело. От действий обвиняемого пострадали 13 человек.

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