Севастопольский яхтсмен Андрей Тукалов стал вице-чемпионом мира

29 октября 2019     20
Севастопольский яхтсмен Андрей Тукалов стал вице-чемпионом мира

Во французском Йере прошел чемпионат мира по парусному спорту. В составе российской команды «B-Team» на гоночной яхте класса SB20 выступал севастопольский спортсмен Андрей Тукалов.

Как сообщила пресс-служба “Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя”, погода испытывала участников чемпионата на прочность, тем не менее две последние гонки стали успешными и принесли команде серебро.

  

На финише самой удачной для нашей страны – седьмой гонки встретились сразу три российских экипажа: «New Territories» Алексея Семенова, «MST» Василия Григорьева и «B-Team» под управлением Алексея Лесникова». Также в составе этой команды, кроме капитана и Андрея Тукалова, выступали супруги Яна и Артём Басалкины.

Восьмую – финальную – гонку выиграла именно команда «B-Team», что позволило экипажу по результатам всего чемпионата занять второе место.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Анны Зыкиной

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе обсуждают законопроект о бесплатном питании для школьников
В Севастополе обсуждают законопроект о бесплатном питании для школьников

Сегодня в школе №22 депутат Госдумы России Дмитрий Белик встретился с руководством департамента образования Севастополя и представителями родительского комитета, чтобы …


Вести Севастополь 29.10.2019
Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Подрядчик сорвал сроки ремонта улицы Меньшикова. Когда обещают завершить работы? – В городе появились новые аварийно-опасные …


Исчезнет ли из телевизоров россиян «Первый канал»?
Исчезнет ли из телевизоров россиян «Первый канал»?

Финансовые проблемы ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», вызванные неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры …


За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировано 13 аварий
За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировано 13 аварий

В Севастополе за прошедшую неделю произошли 13 дорожно-транспортных происшествия. Инспекторы выявили свыше 500 административных правонарушений. «За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 19 дорожно-транспортных …


В Австралии при нападении акулы пострадали два человека
В Австралии при нападении акулы пострадали два человека

11:29 В Австралии в районе Большого Барьерного рифа в результате нападения акулы пострадали два человека, передаёт Associated Press. © Winkler, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты