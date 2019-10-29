Севастопольский яхтсмен Андрей Тукалов стал вице-чемпионом мира

Во французском Йере прошел чемпионат мира по парусному спорту. В составе российской команды «B-Team» на гоночной яхте класса SB20 выступал севастопольский спортсмен Андрей Тукалов.

Как сообщила пресс-служба “Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя”, погода испытывала участников чемпионата на прочность, тем не менее две последние гонки стали успешными и принесли команде серебро.

На финише самой удачной для нашей страны – седьмой гонки встретились сразу три российских экипажа: «New Territories» Алексея Семенова, «MST» Василия Григорьева и «B-Team» под управлением Алексея Лесникова». Также в составе этой команды, кроме капитана и Андрея Тукалова, выступали супруги Яна и Артём Басалкины.

Восьмую – финальную – гонку выиграла именно команда «B-Team», что позволило экипажу по результатам всего чемпионата занять второе место.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Анны Зыкиной

Источник: Вести.Севастополь