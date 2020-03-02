Севастопольским медикам в марте выплатят задолженность, найденную при аудите

В Севастополе проходит аудит системы начисления выплат сотрудникам медицинских учреждений. Проверка показала, что медперсоналу не начислялись надбавки за интенсивность.

После жалобы персонала детских медицинских учреждений Севастополя на снижение уровня зарплат все зарплатные ведомости сотрудников детской поликлиники № 2 (Юмашева, 19г) были проанализированы.

Аудит показал, что в начислениях отсутствуют надбавки за интенсивность. В марте все задолженности перед медиками будут погашены. Об этом сообщил на встрече с коллективом медицинского персонала директор Департамента здравоохранения города Севастополя Сергей Шеховцов.

«В марте к основной зарплате будет доначисление, людям придут две выплаты», – подчеркнул глава депздрава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь