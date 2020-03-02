Севастопольским медикам в марте выплатят задолженность, найденную при аудите

2 марта 2020     21
Севастопольским медикам в марте выплатят задолженность, найденную при аудите

В Севастополе проходит аудит системы начисления выплат сотрудникам медицинских учреждений. Проверка показала, что медперсоналу не начислялись надбавки за интенсивность.

После жалобы персонала детских медицинских учреждений Севастополя на снижение уровня зарплат все зарплатные ведомости сотрудников детской поликлиники № 2 (Юмашева, 19г) были проанализированы.

Аудит показал, что в начислениях отсутствуют надбавки за интенсивность. В марте все задолженности перед медиками будут погашены. Об этом сообщил на встрече с коллективом медицинского персонала директор Департамента здравоохранения города Севастополя Сергей Шеховцов.

«В марте к основной зарплате будет доначисление, людям придут две выплаты», – подчеркнул глава депздрава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Удмуртии заявили о снижении числа преступлений на бытовой почве в 2019 году
В Удмуртии заявили о снижении числа преступлений на бытовой почве в 2019 году

22:38 В 2019 году в Удмуртии зафиксировали почти 1,8 тыс. семейно-бытовых преступлений, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. © …


В Саудовской Аравии сообщили о первом случае заражения COVID-19
В Саудовской Аравии сообщили о первом случае заражения COVID-19

22:40 Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом информирует агентство SPA. …


Вести Севастополь 2.03.2020
Вести Севастополь 2.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе стартовала «Глубина». Почему и как изменились правила всероссийских соревнований? – Побег из инфекционной больницы. …


Севастопольским медикам в марте выплатят задолженность, найденную при аудите
Севастопольским медикам в марте выплатят задолженность, найденную при аудите

В Севастополе проходит аудит системы начисления выплат сотрудникам медицинских учреждений. Проверка показала, что медперсоналу не начислялись надбавки за интенсивность. После …


На российской трассе поймали группировку полицейских-вымогателей
На российской трассе поймали группировку полицейских-вымогателей

В Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления собственной безопасности МВД пресекли деятельность преступного сообщества, созданного полицейскими-вымогателями …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты