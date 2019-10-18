Севастопольским медработникам компенсируют стоимость найма жилья

Изменения коснутся медицинских работников первичного звена.

Им будут компенсировать по 20 тысяч рублей в месяц на наём жилья. Соответствующее постановление приняло правительство города Севастополя на заседании 17 октября.

«Мы рассчитываем, что эта мера социальной поддержки для наших медиков, поможет преодолеть кадровый дефицит высококвалифицированных медицинских работников. Аналогичное постановление мы принимали летом, но тогда были учтены только потребности врачей-онкологов», – рассказал глава Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

По этой программе поддержку получат 68 человек. На финансирование выделено более 2,5 миллионов рублей. Ещё 45 миллионов направят на развитие службы крови в Севастополе. Стоимость строительства больницы скорой медицинской помощи увеличено на два миллиарда рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь