Севастопольским предпенсионерам вручили образовательные сертификаты

11 ноября 2019     11
Севастопольским предпенсионерам вручили образовательные сертификаты

Документ номиналом более 68 тысяч рублей получили шесть человек.

У граждан предпенсионного возраста появились новые возможности для трудоустройства. О том, какие именно рассказали на городской ярмарке образовательных организаций. Она прошла в Центре занятости населения. Там собрались представители разных учебных заведений города. Специалисты проконсультировали севастопольцев по поводу обучения и последующего трудоустройства. Для этого в центре занятости можно получить специальный образовательный сертификат на сумму чуть больше 68 тысяч рублей на один курс занятий. Такое распоряжение правительства города вступило в силу в конце октября.

«Люди выбирают себе направления и учебные заведения. Мы, как служба занятости выдаём сертификат. Человек идёт учиться, перечисляются средства за обучение, и человек получает диплом установленного образца, который позволяет повысить ему свою конкурентоспособность и продолжать дальше работу. В основном, у нас проходят занятые граждане это направление, но могут лица и не занятые обратиться», – рассказала директор Центра занятости населения Севастополя Светлана Рендак.

Количество сертификатов, говорят в центре занятости, не ограничено. Первые документы, дающие право на профобучение, уже получили шесть человек. В ближайшее время они смогут приступить к занятиям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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