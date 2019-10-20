Севастопольским студентам рассказали об исламе, католицизме и православии

Представители католического, мусульманского и православного объединений рассказали о традиционных ценностях и особенностях мировосприятия людей определённых вероисповеданий. Они развенчали некоторые мифы, связанные с религиями и обозначили общие ценности.

«Мы представители огромнейшей страны, где проживает множество народов, но мы все с вами граждане Российской Федерации. Это то, что едино для нас – общность границ, целей и истории», – сказала, выступая на форуме, заместитель врио губернатора Ольга Тимофеева.

Молодёжный форум «Диалог конфессий – основа национального единства» прошёл в эти выходные, 19-20 октября, в Ласпи, сообщает агентство ФедералПресс. Спикерами выступили представители региональной власти и лидеры религиозных объединений.

На конференцию, посвящённую диалогу религий, пригласили лучших студентов из восьми колледжей города.

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Севастопольским студентам рассказали об исламе, католицизме и православии На конференцию, посвящённую диалогу религий, пригласили лучших студентов из восьми колледжей города. Молодёжный форум «Диалог конфессий – основа национального единства» …



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