Севастопольским студентам рассказали об исламе, католицизме и православии

На конференцию, посвящённую диалогу религий, пригласили лучших студентов из восьми колледжей города.
Молодёжный форум «Диалог конфессий – основа национального единства» прошёл в эти выходные, 19-20 октября, в Ласпи, сообщает агентство ФедералПресс. Спикерами выступили представители региональной власти и лидеры религиозных объединений.
«Мы представители огромнейшей страны, где проживает множество народов, но мы все с вами граждане Российской Федерации. Это то, что едино для нас – общность границ, целей и истории», – сказала, выступая на форуме, заместитель врио губернатора Ольга Тимофеева.
Представители католического, мусульманского и православного объединений рассказали о традиционных ценностях и особенностях мировосприятия людей определённых вероисповеданий. Они развенчали некоторые мифы, связанные с религиями и обозначили общие ценности.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Агентство ФедералПресс
Источник: Вести.Севастополь