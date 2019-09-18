Севастопольским школьникам показали спектакль о правилах дорожного движения

18 сентября 2019     13
Севастопольским школьникам показали спектакль о правилах дорожного движения

Правила дорожного движения сегодня повторяли школьники. В Севастопольском центре культуры и искусств им показали тематический спектакль. До концертного зала учащиеся шли так называемым “Шагающим автобусом” в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции.

По пути детям напомнили о безопасности на дорогах. Своего рода памяткой стал и сам спектакль под названием “Машина времени и Маргарита”. Сегодня зрителями театрализованного представления стали младшие классы четырех школ Ленинского района.

«Это первый в городе Севастополе спектакль, сценарий которого мы помогали делать. Поэтому там учтены все нормы и требования правил дорожного движения. То есть, он абсолютно правильный в части, касающейся правил дорожного движения. Я очень рада, что около 2 тысяч школьников увидят, а тем самым в начале нового учебного года повторят правила дорожного движения»,- говорит Любовь Волкова, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Севастополю. 

Спектакль покажут во всех районах города. В конце октября ожидается премьера еще одного представления. Его готовят в Севастопольском театре юного зрителя.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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