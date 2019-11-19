Севастопольских депутатов оставили без зарплаты

19 ноября 2019     22
Севастопольских депутатов оставили без зарплаты

Назначить заработную плату трём заместителям председателя и главам постоянных комитетов. Эта норма содержалась в законопроекте, который разработали 19 из 23 севастопольских парламентариев и, который сегодня они не стали рассматривать.

15 ноября на заседании регионального политсовета «Единой России», который возглавляет Михаил Развожаев, члены партии решили отказаться от инициативы. Она обошлась бы городскому бюджету в 24 миллиона рублей. Идею поддержали и остальные фракции.

«Количество депутатов в 100 раз меньше, чем исполнительная власть Севастополя, и примерно по зарплате такая же пропорция. И, в связи с этим возникает, естественно, вопрос: а как дальше работать эти депутатам? Можно пойти на содержание к какому-нибудь денежному мешку, можно устроиться на работу и бегать сюда периодически, ну, скажем, раз в две недели и нажимать кнопки, желательно зеленую», – считает депутат Законодательного собрания Севастополя Василий Пархоменко.

Следом с трибуны прозвучало предложение отказаться от зарплаты всем депутатам. Пока же вознаграждение продолжат получать председатель Законодательного собрания и руководители пяти фракций. Документ, снятый с рассмотрения, депутаты обещают доработать.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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