Севастопольских пенсионеров научат компьютерной грамоте в университете

В Севастополе людям пенсионного и предпенсионного возраста предлагают пройти бесплатные курсы по повышению компьютерной грамотности. Об этом сообщила пресс-служба отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Севастополю.

Занятия будут проходить в севастопольском филиале университета им. Г.В. Плеханова. За время обучения курсанты научатся оплачивать счета за ЖКХ через интернет-банк, пользоваться сайтом госуслуги, социальными сетями, электронной почтой и другими прикладными навыками.

Записаться на курсы можно по адресу: ул. Вакуленчука, 29, 4 корпус, аудитория 113, с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя