Севастопольских пенсионеров научат компьютерной грамоте в университете

1 июня 2019     32
Севастопольских пенсионеров научат компьютерной грамоте в университете

В Севастополе людям пенсионного и предпенсионного возраста предлагают пройти бесплатные курсы по повышению компьютерной грамотности. Об этом сообщила  пресс-служба отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Севастополю.

Занятия будут проходить в севастопольском филиале университета им. Г.В. Плеханова. За время обучения курсанты научатся оплачивать счета за ЖКХ через интернет-банк, пользоваться сайтом госуслуги, социальными сетями, электронной почтой и другими прикладными навыками.

Записаться на курсы можно по адресу: ул. Вакуленчука, 29, 4 корпус, аудитория 113, с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

В Севастополе загорелся танкер «Сейма»
В Севастополе загорелся танкер «Сейма»

31 мая в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре на танкере «Сейма», который предназначался на распилку. …


В Симферополе разбилась женщина
В Симферополе разбилась женщина

В Симферополе уборщица мыла окно на шестом этаже дома по улице Балаклавская, но сорвалась и упала на асфальт. Женщина от …


Севастопольская горбольница №3 отметила 75-летие
Севастопольская горбольница №3 отметила 75-летие

Третья городская больница имени Даши Севастопольской в культурном центре “Корабел” сегодня отметила 75-летие, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Директор департамента здравоохранения …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info