Севастопольских спортсменов в сборных России стало вдвое больше

Число севастопольских спортсменов в национальных сборных за четыре года возросло на 43%.

С 2016 по 2019 годы участие севастопольских спортсменов в национальных командах возросло на 43%, сообщает городской Центр спортивной подготовки сборных команд.

При этом отличные показатели достигнуты не только в базовых видах спорта, включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских игр. За 2019 год на соревнования различного уровня и тренировочные сборы были командированы 34 спортивные сборные команды города, больше половины из них – по небазовым видам спорта. Пять вице-чемпионов мира и два призера, три чемпиона Европы, 16 чемпионов России и 34 – Южного Федерального округа из Севастополя.

Отличились также участники юниорских и молодёжных сборных города. Они завоевали одну бронзу на чемпионате мира, золото и три бронзы на первенствах Европы, 12 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей на чемпионатах России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь