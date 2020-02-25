Севастопольских чиновников обязали отвечать на обращения в соцсетях

25 февраля 2020     16
Севастопольских чиновников обязали отвечать на обращения в соцсетях

Ответить на важные сообщения необходимо будет в течение девяти рабочих часов, особо важные – четырёх.

Сегодня, 24 февраля, в соцсетях будут созданы аккаунты правительства и департамента. Их список опубликуют на официальном сайте правительства. В каждом департаменте будет назначен сотрудник, ответственный за ответы на обращения в социальных сетях.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов установил сроки ответа на обращения граждан на аккаунты республиканских органов власти в социальных сетях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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