Севастопольских школьников решено не отправлять на досрочные каникулы

16 марта 2020     3
Севастопольских школьников решено не отправлять на досрочные каникулы

Сегодня глава Севастополя Михаил Развожаев заявил журналистам, что веских оснований для введения в городе серьезных ограничений нет. Сегодня из министерства просвещения страны пришли рекомендации досрочно отпустить детей на каникулы или перевести на свободное посещение, но в городе приняли решение: дети должны спокойно доучиться третью четверть. 

Завтра школьники еще придут на занятия, среда в Севастополе объявлена выходным днем в связи с годовщиной воссоединения с Россией, а в четверг и пятницу уроки пройдут дистанционно. Весенние каникулы в Севастополе официально начнутся в понедельник, 23 марта. 

Студенты федеральных вузов на территории Севастополя с завтрашнего дня переходят на дистанционное обучение по требованию федерального министерства науки и высшего образования. 

Ситуация под полным контролем, заявил сегодня врио губернатора. Ни одного больного коронавирусом в Севастополе не выявлено. Под карантином находятся 30 человек. В больницах достаточное количество медикаментов и коек. Запас дезинфицирующих средств рассчитан на три месяца, также в медучреждениях заготовлено 400 тысяч медицинских масок. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в городе не превышен, он даже ниже прошлогодних значений.

В аптеках масок нет, но это общероссийская ситуация. Единственный в стране производитель масок не справляется с объемом заказов. 

В торговых сетях ажиотажа нет, на железнодорожном вокзале введены дополнительные меры по проверке прибывающих пассажиров. Михаил Развожаев рассказал, что поддерживает инициативу главы Республики Крым Сергея Аксенова закрыть границу с Украиной на севере полуострова, чтобы исключить проникновение коронавируса с той стороны. 

“Каждое утро провожу штаб. Если штаб увидит какие-то основания для введения дополнительных мер: все необходимые проекты постановлений у нас подготовлены – нами эти меры тут же будут введены. Но пока таких оснований нет, поэтому спокойно живем, наблюдаем за ситуацией”, – резюмировал врио губернатора. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольских школьников решено не отправлять на досрочные каникулы
Севастопольских школьников решено не отправлять на досрочные каникулы

Сегодня глава Севастополя Михаил Развожаев заявил журналистам, что веских оснований для введения в городе серьезных ограничений нет. Сегодня из министерства …


В Симферополе задержана женщина, ранившая ножом сожителя
В Симферополе задержана женщина, ранившая ножом сожителя

В Симферопольском районе задержана 51-летняя женщина, которая подозревается в нанесении телесных повреждений своему сожителю. Мужчина доставлен в реанимацию. Полицейские Симферопольского …


В театре им
В театре им. Луначарского проводят дезинфекцию и не собираются отменять спектакли

Четыре раза в день в зрительных залах, фойе, коридорах, буфетах и туалетных комнатах проводят влажную уборку с применением современных дезинфицирующих …


«Миссис Крым» представит Россию на конкурсе в Китае
«Миссис Крым» представит Россию на конкурсе в Китае

Победительница конкурса красоты и материнства отправится на конкурс «Mrs Global» в китайский город Шэньчжэнь. В Севастополе 4 апреля выберут лучшую …


Движение закроют на участке дороги Севастополь – порт Камышовая бухта
Движение закроют на участке дороги Севастополь – порт Камышовая бухта

Движение транспорта будет полностью закрыто на участке автодороги «Севастополь – порт Камышовая бухта» и Фиолентовского шоссе. Для проведения строительно-монтажных работ …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты