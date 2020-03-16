Севастопольских школьников решено не отправлять на досрочные каникулы

Сегодня глава Севастополя Михаил Развожаев заявил журналистам, что веских оснований для введения в городе серьезных ограничений нет. Сегодня из министерства просвещения страны пришли рекомендации досрочно отпустить детей на каникулы или перевести на свободное посещение, но в городе приняли решение: дети должны спокойно доучиться третью четверть.

Завтра школьники еще придут на занятия, среда в Севастополе объявлена выходным днем в связи с годовщиной воссоединения с Россией, а в четверг и пятницу уроки пройдут дистанционно. Весенние каникулы в Севастополе официально начнутся в понедельник, 23 марта.

Студенты федеральных вузов на территории Севастополя с завтрашнего дня переходят на дистанционное обучение по требованию федерального министерства науки и высшего образования.

Ситуация под полным контролем, заявил сегодня врио губернатора. Ни одного больного коронавирусом в Севастополе не выявлено. Под карантином находятся 30 человек. В больницах достаточное количество медикаментов и коек. Запас дезинфицирующих средств рассчитан на три месяца, также в медучреждениях заготовлено 400 тысяч медицинских масок. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в городе не превышен, он даже ниже прошлогодних значений.

В аптеках масок нет, но это общероссийская ситуация. Единственный в стране производитель масок не справляется с объемом заказов.

В торговых сетях ажиотажа нет, на железнодорожном вокзале введены дополнительные меры по проверке прибывающих пассажиров. Михаил Развожаев рассказал, что поддерживает инициативу главы Республики Крым Сергея Аксенова закрыть границу с Украиной на севере полуострова, чтобы исключить проникновение коронавируса с той стороны.

“Каждое утро провожу штаб. Если штаб увидит какие-то основания для введения дополнительных мер: все необходимые проекты постановлений у нас подготовлены – нами эти меры тут же будут введены. Но пока таких оснований нет, поэтому спокойно живем, наблюдаем за ситуацией”, – резюмировал врио губернатора.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь