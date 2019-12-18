Севастопольского водителя будут судить за гибель пассажира

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения.

Мужчина 1984 года рождения, управляя исправным автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся со световой опорой.

В результате ДТП пассажир 1996 года рождения получил травмы не совместимые с жизнью, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Дело передано в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь