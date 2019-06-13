Севастопольское отделение Союза журналистов готовится отметить 5-летие

13 июня 2019     23
Севастопольское отделение Союза журналистов готовится отметить 5-летие

Встреча пройдет 19 июня, на ней будут говорить о проделанной работе, планах и перспективах. В повестке дня – обсуждение профессиональных конкурсов, два из которых уже прошли, а третий совсем недавно стартовал.

Об этом радиостанции «Вести ФМ» рассказал председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев: «Этот конкурс направлен на консолидацию нашего общества, в том числе, нашей медийной корпорации. Мы назвали его “Мы славим человека труда”. Речь идет о созидателе, о том, кто действительно что-то делает, а не просто крикливо критично относится ко всему, что вокруг происходит. Это тоже необходимо делать, но везде необходимо соблюдать баланс».

Конкурс завершится в ноябре, победители будут награждены призами.

Сегодня в Севастопольском региональном отделении Общероссийской общественной организации “Союз журналистов России” состоит более 200 журналистов города. А отчетно-перевыборное собрание пройдет 19 июня в 12:00 в СЦКИ.

 

Источник: Вести Севастополя

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Севастопольское отделение Союза журналистов готовится отметить 5-летие
Севастопольское отделение Союза журналистов готовится отметить 5-летие

Встреча пройдет 19 июня, на ней будут говорить о проделанной работе, планах и перспективах. В повестке дня – обсуждение профессиональных …



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