Севастопольскому паломнику на Украине грозит до 15 лет лишения свободы

Севастопольский паломник Иван Антонов, арестованный на Украине по обвинению в участии в самообороне останется под стражей до 3 марта.

Ольга Антонова в очередной раз просматривает последнюю переписку с сыном. Это видео Иван отправил домой из Киево-Печерской лавры. Там он побывал на рождественской службе. А на следующий день связь с сыном оборвалась. Как потом узнала Ольга Ивановна, когда Иван возвращался домой в Севастополь, на границе с Россией, его задержали украинские силовики.

«Он даже по два раза ездил в Киев. Никаких проблем не было. Он и в том году был в Киево-печерской лавре во время служения, потом ездил на Западную Украину по монастырям, его во многих монастырях знают», – рассказывает мать Ивана Антонова.

Выяснилось, что в соседнем государстве его ещё год назад объявили в розыск. За участие в отрядах самообороны Крыма во время проведения референдума в 2014 году. А в качестве доказательства в суде были представлены фотографии из социальных сетей, где Иван в военной форме и с памятной медалью участника Русской весны на груди. Этого украинским правоохранителям было достаточно. Не смутил силовиков даже тот факт, что мужчина имеет серьезные проблемы со здоровьем. Иван – инвалид третьей группы. И с детства ничего не слышит, да и говорит с трудом.

«Девятого мая Ванечка ходил на парад, ему вот очень хотелось красиво выглядеть, как все, он у ребят взял форму с медалями, ходил на фоне корабля фотографировался. Сейчас на границе его взяли и предъявляют что он военный и что участвовал, а он практически по здоровью не может… без переводчика… с аппаратом не слышит и без переводчика ничего не может», – делится Ольга Антонова.

О том, что случилось, ей сообщили уже друзья сына, с которыми он когда-то учился в Херсоне. Они первыми узнали о несчастье. Поддержали Ивана даже украинские прихожане – в церкви Херсона мужчина несколько лет служил пономарём. Неравнодушные люди помогли женщине связаться с адвокатом сына, и теперь каждый день рассказывают ей новости. Телефон Ивана уже давно недоступен.

Российские власти предпринимают все необходимые меры для помощи семье Антоновых. Севастопольский омбудсмен Павел Буцай считает такое задержание инвалида беспрецедентным.

При этом член общественной палаты России и Севастополя Наталья Кирюхина уверена: сама процедура задержания нарушает права человека. Арест Ивана Антонова она называет нелепым и жестоким. А само поведение силовиков соседнего государства – провокационным.

Сейчас Иван Антонов находится под стражей в СИЗО Херсона. По решению украинского суда он арестован до 3 марта 2020 года. Статья, по которой обвиняют севастопольца, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Но родители и близкие Ивана Антонова не верят в такой исход дела и надеются, что совсем скоро он окажется дома.

Андрей Кныпа

Источник: Вести.Севастополь