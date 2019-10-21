Севастопольцам напомнят, как пользоваться электроприборами

21 октября 2019     11
Севастопольцам напомнят, как пользоваться электроприборами

Департамент общественной безопасности вместе с МЧС проведет информационную компанию для населения по правилам обращения с электроприборами в квартирах. Такое поручение глава города Михаил Развожаев дал сегодня директору департамента общественной безопасности Дмитрию Крупкину.

«Начало отопительного сезона, холодно, понятно, что многие электрообогревателями пользуются. Соответственно, надо еще раз по этому поводу объяснить, чтобы жители проявили бдительность, особенно если где-то у нас есть не совсем социально благополучные граждане, чтобы в этот момент не получить еще дополнительные сложности», – поручил Михаил Развожаев.

Поводом для информационной компании стала гибель человека из-за возгорания в жилом доме. Это произошло на прошлой неделе.

А с 21 октября в Севастополе официально начался отопительный сезон

Вести ФМ – Севастополь  

Источник: Вести.Севастополь

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