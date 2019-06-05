Севастопольцам показали как будет выглядеть "Максимова дача" после реконструкции

5 июня 2019     21
Севастопольцам показали как будет выглядеть "Максимова дача" после реконструкции

Сегодня в Парке Победы севастопольцам презентовали итоговый проект первой очереди реконструкции парка “Максимова дача”, сообщила пресс-служба правительства города.

Дорога, которая ведет к жилым домам недалеко от парка и проходит по территории “Максимовой дачи”, будет закрыта. Движение большегрузного транспорта по этому пути угрожает каскаду прудов. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поддержал предложение обустроить другой проезд.

«В рамках первой очереди будет реконструирован непосредственно парк без восстановления крупных исторических объектов. Эти работы будут профинансированы за счет ФЦП. В течение двух лет парк должен полностью преобразиться», – подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Центральная часть парка, согласно проекту реконструкции, будет восстановлена в соответствии с ее историческим обликом.

По словам директора по проектированию компании «Гуар» Дмитрия Семенова, в парке проложат большую часть пешеходных дорожек, которые отсеяны гравием, а также реконструируют исторические каменные скамейки и обустроят зоны для пикников.

Источник: Вести Севастополя

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