Севастопольцам предлагают жаловаться на круглосуточные питейные заведения

3 октября 2019     17
Севастопольцам предлагают жаловаться на круглосуточные питейные заведения

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечают сегодня. В Севастополе депутат Госдумы Дмитрий Белик провёл рейд, чтобы узнать мнение горожан о новой законодательной инициативе.

В России хотят запретить псевдо-кафе, в которых круглосуточно продают алкогольную продукцию. Законопроект уже приняла в первом чтении Государственная дума. Поддерживают его и жители многих жилых домов. Один из них – на улице Пожарова. Люди пожаловались на так называемую «наливайку» на первом этаже здания. С их слов, магазин обходит запрет на торговлю спиртным в ночное время.

«Продают круглосуточно пиво, вино, водку – я не знаю, что, не смотрела, не заглядывала, но это всё продаётся в чёрных пакетах, подъезжают машины, я всё это прекрасно вижу, в любое время дня и ночи в пакетах выносится и естественно не кофе», – жалуется житель дома №8 на улице Пожарова Ольга Белкина.

«Это вызывает возмущение жителей, но, поскольку у людей есть документы, ничего ни прокуратура, ни государственные власти сделать не могут <…> Будет ограничиваться площадь, сейчас в законопроекте написано нельзя до 30 метров размещать подобные заведения в жилых домах, ко второму чтению будет ограничено до 60 – до 90 метров», – говорит депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик.

Сейчас в Севастополе и других регионах России собирают подписи в поддержку инициативы об ограничении работы питейных заведений в жилых домах. Заполнить анкету и высказать свое мнение о законодательной инициативе может любой желающий, также предлагают сообщать адреса подобных магазинов, мешающих жителям. Информацию принимают в общественных приемных «Единой России». От Севастопольцев уже поступило более 200 обращений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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